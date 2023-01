Incidente frontale | cervo attraversa la strada e l' auto sbanda | morto un 62enne Grave una donna

IL GIORNO

Accuse e minacce sulle campane dei rifiuti: 'Tradisci tua moglie e rovini matrimoni, farò saltare il tuo' Morto sul lavoro a Sassari, Davide schiacciato da un camion: aveva 23 anni L'Una ...sulla Casilina, morto un carabiniere in servizio a Roma Lo scontroè avvenuto tra due vetture: mentre per Vincenzo non c'è stato nulla da fare, sembra che l'altro conducente sia ... Incidente Cosio Valtellino, scontro frontale tra due auto: muore 62enne, grave una donna Un uomo di 62 anni è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto mercoledì sera poco dopo le 22 a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. La vittima si è ...All'origine dello schianto forse il tentativo di una delle due vetture di evitare un cervo che stava attraversando l'ex Statale 38. Il cadavere dell'animale trovato a bordo strada ...