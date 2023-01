Incendio nel box | morti cinque cani American Bully | le fiamme partite da una stufa

MilanoToday.it

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria ad intervenire, poco dopo la mezzanotte, in via Salicelle per unin un box dell'edificio isolato 19. Le fiamme ...... ideato da Amico & Co., società leader in Europa e tra le prime al mondosettore delle ... Lo scenario ha visto la simulazione di uno sversamento di idrocarburi e di una bordo della M/c '... Incendio al McDonald's: auto a fuoco nella corsia del Mc drive, danni al ristorante Scoppia un incendio in un box, forse a causa di una stufa, e muoiono 5 cani. È accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della ...La loro abitazione – come ha riportato sul suo profilo Facebook ufficiale un noto giornalista televisivo locale – lo scorso 3 gennaio, avrebbe silenziosamente preso fuoco durante la notte. L’incendio ...