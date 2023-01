Incendio in un box | morti cinque cani nel Napoletano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoScoppia unin un box, forse a causa di una stufa, e muoiono 5. E’ accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria ad intervenire, poco dopo la mezzanotte, in via Salicelle per unin un box dell’edificio isolato 19. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno provocato la morte di 5American Bully. L’– da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare – pare sia stato dovuto da una stufa lì presente. Le carcasse degli animalisono state rimosse da una ditta specializzata. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Casoria anche personale dell’Asl Veterinaria Napoli 2 Nord. Nessun danno agli altri edifici ...

