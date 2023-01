(Di giovedì 5 gennaio 2023) Per la terza volta e didal presidente portoghese, cattolico e conservatore, che ha chiesto un parere alla Corte Costituzionale

Il Post

In una circolare del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, si: "I dipendenti ... Oltre all'Italia, anche ilha proclamato lutto nazionale nel giorno del funerale. ...Ilha decretato una giornata di lutto nazionale in memoria di Benedetto XVI, ha annunciato ... siin una nota pubblicata sul sito della presidenza. Il capo di stato portoghese sarà ... In Portogallo la legge sull’eutanasia è stata di nuovo bloccata Il parlamento l'ha approvata tre volte, ma prima il presidente e poi un partito di estrema destra l'hanno bloccata ...Abbiamo un profluvio di leggi sul groppone, senza rispettarne nemmeno la metà. E senza prendere sul serio la più alta, la Costituzione ...