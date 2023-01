In Italia inflazione +0 | 3% a dicembre | +11 | 6% sull’anno Media 2022 a +8 | 1%

Il Sole 24 ORE

Anche insembra essere iniziata la curva discendente dell'. Secondo le stime preliminari del mese di dicembre 2022 diffuse dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera ...MILANO - Anche in, seppur a passo meno deciso, l'mostra segni di rallentamento. Secondo le stime preliminari del mese di dicembre 2022 diffuse dall' Istat , l'indice nazionale dei prezzi al consumo è ... Italia, inflazione +0,3% a dicembre, +11,6% sull’anno. Media 2022 a +8,1% Le conseguenze del conflitto in Ucraina impattano notevolmente sulla ripresa dell’economia italiana, e in particolare sul settore ... Inevitabilmente, questi aumenti si riflettono sull’inflazione e, ...Nel corso del 2022 poco meno di un italiano su cinque (il 18%) si è trovato a fare i conti con un permanente disagio alimentare.