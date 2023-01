In centomila per i funerali di Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Roma, 5 gen –fedeli attesi oggi a Piazza San Pietro per idel Papa EmeritoXVI. Migliaia di persone sono arrivate all’alba, in una Città del Vaticano blindata che si prepara ad accogliere anche molti capi di Stato e di governo. Predisposta un’area di sicurezza dove sarà obbligatorio sottoporsi ai controlli del metal detector. Rafforzata inoltre l’interdizione dello spazio aereo sulla piazza, tra tiratori scelti, reparti speciali interforze antiterrorismo e polizia locale. Fino alle 14 è poi vietata la vendita di contenitori in vetro.diXVI, la cerimonia A presiedere la messa sarà Papa Francesco, alle 9.30 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Liturgia concelebrata da più di 120 cardinali, oltre 400 vescovi e 3.700 i sacerdoti. Una cerimonia che ...

RaiNews

La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della Conciliazione e... Alla cerimonia sono attesepersone.La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della Conciliazione e... Alla cerimonia sono attesepersone. Centomila persone previste oggi ai funerali di Ratzinger - La premier Meloni nella prima fila dei posti delle autorità accanto a Mattarella - La premier Meloni nella prima fila dei posti delle autorità accanto a Mattarella Alle 9:30 iniziano i funerali del Papa emerito. Papa Francesco terrà soltanto l’omelia e i riti di commiato finali ...Duecentomila fedeli, in appena tre giorni, hanno reso omaggio in Vaticano alla salma di Papa Benedetto XVI e oggi altri centomila lo saluteranno nell’ultimo commosso abbraccio per i ...