In centomila ai funerali Il mondo saluta il papa teologo L' omaggio di Bergoglio | un Maestro

RaiNews

Santa Sede blindata per l'addio a Ratzinger. Da record anche le visite al feretro: 200mila in tre giorni. Tutti gli occhi sul Pontefice che presiede il rito e sulle delegazioni straniere. Poi la ...Duecentomila fedeli, in appena tre giorni, hanno reso omaggio in Vaticano alla salma di Papa Benedetto XVI e oggi altrilo saluteranno nell'ultimo commosso abbraccio per i, questa mattina. Al centro del sagrato della Basilica di San Pietro una grande struttura coperta ospiterà l'altare per la ... Centomila persone previste oggi ai funerali di Ratzinger - Striscioni in tedesco nella piazza con la scritta 'Danke Benedikt' - Striscioni in tedesco nella piazza con la scritta 'Danke Benedikt' Alle 9:30 iniziano i funerali del Papa emerito. Papa Francesco terrà soltanto l’omelia e i riti di commiato finali ...Duecentomila fedeli, in appena tre giorni, hanno reso omaggio in Vaticano alla salma di Papa Benedetto XVI e oggi altri centomila lo saluteranno nell’ultimo commosso abbraccio per i ...