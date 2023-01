In Bielorussia è iniziato il processo contro Ales Bialiatski | vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2022

Il Sannio Quotidiano

E'a Minsk il processo al premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, detenuto dal 2021 in ...l'opposizione e di finanziamento di azioni che violano gravemente l'ordine pubblico in, ...E'oggi a Minsk il processo al premio Nobel per la pace, detenuto in carcere, il bielorusso ... In carcere dal 2021, Bialiatski è accusato di avere importato illegalmente denaro in... Bielorussia: iniziato a Minsk processo a Nobel per la pace Bialiatski È iniziato a Minsk il processo contro l'attivista per i diritti umani, attualmente in carcere, Ales Bialiatski, uno dei vincitori del Premio Nobel per la Pace ...Minsk, 5 gen. (Adnkronos) – E’ iniziato a Minsk il processo al premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, detenuto dal 2021 in carcere con l’accusa di contrabbando di denaro allo scopo di finanziare l’ ...