Illustri sconosciuti all' assalto del Pd | si candidano due carneadi | guerra tra correnti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tra i candidati alla segreteria del Partito democratico ecco spuntare due nomi nuovi. Il primo è quello del banchiere bergamasco Antonio Guizzetti, 73 anni. «Un underdog», uno sfavorito, come lui stesso si è autodefinito prendendo in prestito il termine utilizzato dal capo del governo, Giorgia Meloni. Dopo essersi iscritto al Pd ad inizio dicembre dell'anno appena passato, Guizzetti - che ha un passato alla Banca mondiale dove ha lavorato per 20 anni, anche insieme all'ex presidente del Consiglio, Mario Draghi - è a caccia delle quattromila firme necessarie per poter partecipare alla corsa per la leadership. Così come al lavoro per raccogliere il numero di sottoscrizioni richieste è Ottavio Romanelli, 46 anni, di Sassano, Comune di poco più di 4.500 abitanti in provincia di Salerno, di professione ingegnere. «Abbiamo annunciato la nostra candidatura tre volte e per tre volte dal Pd non ...