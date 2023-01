Ilary Blasi regala spettacolo | vestito trasparente e lato B da urlo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Gli ultimi mesi non sono stati sicuramente facili per, la showgirl è reduce dalla rottura del matrimonio con Francesco Totti dopo 20 anni di relazione. La vicenda è finita ovviamente su tutti i giornali di gossip e sono arrivate tante reazioni, è in corso anche una battaglia legale e la vicenda potrebbere colpi di scena. E’ anche scoppiato un caso. Il calciatore ex Roma è finito nel mirino dell’Antiriciclaggio in relazione ad alcune segnalazioni legate alle scommesse e al gioco d’azzardo. Il Pupone non ha ancora risposto alle accuse e continua il periodo di relax in compagnia della nuova fidanzata Noemi. Leggi anche COMPLEANNO DI MARIKA FRUSCIO Marika Fruscio festeggia con la torta del Napoli, il dettaglio sexy FOTO Le vacanze di ...