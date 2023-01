Il virologo tedesco Mertens dice | «La pandemia è finita» Ecco perché

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ilsi trova d’accordo con le dichiarazioni di Palù In una intervista al Corriere della Sera ilThomasha parlato della minaccia di nuovi contagi e varianti dalla Cina, ma anche dell’attuale situazione pandemica. Sulla crescente preoccupazione derivante dalla Cina,il«Il rischio reale non è particolarmente elevato, al momento. A meno che non appaiano varianti sorprendenti», aggiungendo: «Non ritengo che il rischio sia particolarmente alto, adesso. È vero però che le mutazioni avvengono soltanto durante la replicazione del virus e sono un normale processo biologico, specialmente per quelli come il Sars-CoV-2. Più la moltiplicazione è alta, più le mutazioni accadono e alcune possono portare alle cosiddette varianti». Sulla pericolosità delle nuove varianti Gryphon ...

