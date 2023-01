Il ruolo dell'antropologia nella comprensione dei (veri) bisogni del pianeta

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Provate per un secondo a immaginare di resettare tutto quello che sapete sull’ambiente nel quale siete inseriti. Come vivreste il vostro rapporto con un albero, un fiume o il mare se non foste cresciuti in una società occidentale, capitalista e patriarcale? Se foste un nativo o una nativa delle Hawaii o dell’Amazzonia, probabilmente, li considereste come persone, e non vi salterebbe nemmeno in mente di sfruttarli e tanto meno di danneggiarli. In “Essere Natura” (UTET) l’antropologo Andrea Staid dosa studi etnografici, esperienze personali e ricerca empirica per spiegare cosa ci ha portato, come specie, a considerare la “natura” come altro rispetto a noi e quindi ad assoggettarla ai nostrie desideri. «Il concetto che poi dà il titolo al mio libro, “Essere natura”, è centrale nel mio impianto teorico ed è l’assunto per cui l’homo sapiens si sente superiore ...