“Il Reddito di Cittadinanza non si tocca” | protesta singolare a Torre del Greco

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAdeli Carabinieri sono intervenuti per smantellare una struttura animata installata sulla facciata di un’abitazione. La struttura raffigura un albero di Natale sul quale sono poste foto irriverenti dei politici. Affisso anche un: manifesto: ‘ildinon si’. Interverranno anche i vigili del fuoco per lo smontaggio. Il proprietario dell’abitazione, un 57enne, sarà denunciato all’Autorità giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali. La struttura natalizia posta nella parte finale di via Fontana adel(Napoli) “inneggiante” ildiè stata definitivamente rimossa nel pomeriggio dai carabinieri. L’installazione a forma di albero ...

Adnkronos

