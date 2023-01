Il principe Harry | “William mi aggredì fisicamente e mi buttò a terra” La rivelazione choc nell’autobiografia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “mi ha aggreditoe mi ha buttato per”. Sono bastate poche ore perché lashock delfacesse il giro del mondo. Che i rapporti tra i due fratelli fossero appesi a un filo era evidente da tempo e già nelle ultime puntate della docu-serie Netflix& Meghan il duca di Sussex aveva parlato di un’accesa discussione avventura nel 2020 di fronte ad un’attonita regina Elisabetta II e alCarlo. Ma l’ulteriore approfondimento che tutti si aspettavano arriverà tra pochi giorni, nell’attesissima autobiografia Spare, in uscita anche in Italia il 10 gennaio. Tra le pagine del memoir, c’è infatti anche il racconto dettaglio di una lite che ha inasprito ancora di più le tensioni tra i due ...

La rivelazione delsul fratellorespinse le accuse, dicendo al fratello che ripeteva a pappagallo la narrativa dei media su sua moglie. Lo scontro si è intensificato, scrive ...La partecipazione del'ribelle'all'incoronazione formale di suo padre Carlo e della regina Camilla in calendario il 6 maggio (come gesto di riconciliazione dopo gli scontri e le ultime rivelazioni ... La verità di Harry sulla divisa nazista alla festa: «Tutta colpa di mio fratello» - La foto Harry: «L'uniforme nazista Furono William e Kate a dirmi di indossarla». Il principe Harry scarica sul fratello William e sulla cognata Kate parte ...Milano, 5 gen. (askanews) - Nuove rivelazioni del principe Harry raccontano a che livello fossero arrivate le tensioni all'interno della Casa reale britannica l'anno in cui ha abbandonato tutto e si è ...