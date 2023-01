L'HuffPost

È la consapevolezzaPastore che non può portare da solo quello che, in realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera e alla curache gli è stato ...È la consapevolezzaPastore che non può portare da solo quello che, in realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera e alla curache gli è stato ... Il popolo del santosubito. "Benedetto Santo": in piazza San Pietro il refrain buca l'insolita nebbia romana ‘Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito’: da queste ultime parole di Gesù prima di morire in croce, papa Francesco ha ricordato il papa emerito ...Sono appena le 8 del mattino, ma già in un’alba senza luci, filtrata dalla nebbia che ricopre questa mattina il cielo capitolino, i fedeli avevano riempito la piazza. Una coda infinita, lunga ormai ...