(Di giovedì 5 gennaio 2023) ... in vigore dalla mezzanotte tra il 2 e il 3 gennaio, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 'Indipendentemente da cosa l'stia facendo tramite un, I Paesi membri devono rispettare ...

Il Tempo

... in particolare l'Italia, hanno tentato per anni di ostacolare attività civili di Sar attraverso la diffamazione, le vessazioni amministrative e la criminalizzazioneOng e attivisti'. Chiedono ...... la situazione per la 12enne sarebbe divenuta insostenibile poco prima dell'iniziovacanze di ... la giovane si è sfogata con i genitori scoppiando in una dirotto dopo tanti dolorosi ... Il pianto delle Ong: Italia ritiri il decreto. Gasparri le stronca: sono taxi del mare Bologna, 5 gennaio 2023 - La polizia del regime islamico in Iran ha arrestato il fratello minore di Mehdi Zare Ashkzari, il ragazzino di cui ieri il Carlino ha pubblicato la foto mentre piangeva acca ..."Perché il bimbo piange" Quante volte ci siamo interrogati se la causa sia dovuta a dolore, fame, stanchezza o pannolino sporco. Arriva la tecnologia che ci aiuta a capire il linguaggio segreto dei n ...