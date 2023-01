Agenzia ANSA

Ilrussochiede una tregua per il Natale ortodosso nella guerra in Ucraina. In un comunicato, pubblicato sulla Tass, il"di Mosca e di tutte le Russie"invita "tutte ..."Per proteggere la Russia". È il motto coniato da Vladimir Putin in queste ore per addobbare con dosi abbondanti di retorica propagandistica la partenza della fregata Ammiraglio Gorshkov per una ... Il patriarca Kirill chiede una tregua per Natale ortodosso - Mondo Il patriarca Kirill è stato ed è il braccio spirituale armato della guerra di Putin che ha più volte legittimato e incoraggiato quale guarra all'Occidente dei gay pride e altro ...Il patriarca Kirill ha chiesto una tregua in Ucraina per il Natale ortodosso, dalle 12:00 del 6 gennaio alle 24:00 del 7 gennaio. Lo riferisce la Chiesa ortodossa russa sul suo sito web. "Io, Kirill, ...