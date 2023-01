Il passo falso dell’Usigrai che si inimica i colleghi del Tg1 per colpire la Maggioni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si sta trasformando in vero e proprio boomerang contro l’Usigrai il comunicato, neanche votato all’unanimità, che il sindacato dei giornalisti Rai, oramai solo uno strumento politico nelle mani di pochi più che la rappresentanza deidell’Azienda di viale Mazzini, ha gettato in faccia al Tg1 accusando la redazione di non aver mostrato le immagini del blitz dei giovani ambientalisti contro il Senato sporcato di vernice. Dopo il comunicato di fuoco con cui il Cdr del Tg1 ha replicato all’Usigrai, la redazione non sembra per nulla decisa a digerire la faccenda archiviandola come un incidente di percorso. E fra i redattori, trattati come passacarte dall’Usigrai, c’è grande sconcerto. Lo strapotere esercitato in questi anni da quello che oramai è solo un pallido ricordo del potente sindacato dei giornalisti Rai, che per anni ha fatto il bello e il cattivo tempo, ...