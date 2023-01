Il Paradiso delle Signore spoiler | due nuovi ingressi porteranno scompiglio

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Duenel cast della serie di Rai Uno, Il: ecco chi sono e cosa accadrà nelle prossime puntate. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate che vanno da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio. La famiglia Amato nel mirino. Il, duenel cast : chi sono (Ilovetrading.it)Continua il grande successo di questa settima stagione della serie di Rai Uno, in onda tutti i giorni in daytime, dopo Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Il. Lo stop, di circa un mese, a causa del Mondiale in Qatar trasmesso su Rai Uno, non ha scalfito i numeri impressionanti della serie. Lo share altissimo ...