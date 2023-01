Il nonno di Ryan nega di aver confessato | “Non l’ho mai picchiato | mai toccato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Per la prima volta ha parlato davanti a una telecamera il “” del piccolo. Da 20 anni fa parte della famiglia l’uomo accusato di lesioni gravissime nei confronti del bambino di 6 anni arrivato in ospedale a Ventimiglia in condizioni molto gravi. Non è davvero ildel piccolo, è il compagno della madre di Simone, il papà di. In questi giorni su quello che è successo nella casa di Ventimiglia si è detto di tutto ed erano trapelate indiscrezioni secondo le quali, l’uomo avrebbedicon un bastone il bambino perchè non gli permetteva di lavorare in pace. «Vi dico solo una cosa, che sono innocente e basta. Solo quello. Al bambino io non ho fatto male e basta». Queste sono le parole dell’uomo che ha incontrato la giornalista ...