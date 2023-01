Il Napoli perde con l’Inter | De Maggio | “Io mi faccio una risata…”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Valter Deparla della sconfitta delcontro. Gli azzurri sono ancora primi in classifica in Serie A. La sconfitta delcontrosta facendo godere le inseguitrici, tutte pronte ad approfittare del passo falso degli azzurri. A Dazn si è fatto già il funerale al, come se la squadra di Spalletti fosse sprofondata. Molto probabilmente è questo che l’informazione mainstream deve dire in questo momento, per cercare di tenere alta l’attenzione sul campionato di Serie A. Su Inter-si è espresso anche Valter Deche ha detto: “Io miuna grande risata dopo questa sconfitta. Perché sento dire a livello nazionale che il gol di Dzeko ha riaperto il campionato. Ci sono titoloni sulla ...

Fanpage.it

...30 con la vittoria del Milan in casa della Salernitana e terminata con il Big Match Inter -...ciò continuo a pensare che sia poco rispettoso parlare di esonero per Nicola ogni volta che. ...... un nugolo di giocatori dell'Inter e del(prima questione: in altri e più felici tempi, quella palla contesa sarebbe rimasta nei piedi dei giocatori azzurri), Anguissail duello con il ... Napoli, perde portafogli con 3mila euro in contanti e documenti: il tassista gli riporta tutto Il Napoli ha perso una partita di Serie A seppur concedendo meno di 7 conclusioni per la prima volta dal 6 febbraio 2021, contro il Genoa (4). Statistica Opta, questa, che spiega come in realtà la sco ...Ci prova anche Giovanni Di Lorenzo a rialzare la testa del suo Napoli. Il capitano azzurro ha scritto sui social ai tifosi la mattina dopo il ko di San Siro, la prima sconfitta della stagione ...