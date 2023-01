Il Napoli monotono e prevedibile non è il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le parole di Spalletti Nelle interviste postpartita di Inter-, Luciano Spalletti è stato piuttosto chiaro, e centrato, nella sua disamina. «Troppo lenti e poca qualità rispetto al solito», ha detto il mister. «Così è difficile far male all’Inter, una squadra che ha fatto le cose che fa sempre. Ovvero, ci è venuta addosso con Cahlanoglu su Lobotka e poi ha sfruttato Acerbi: un cliente scomodo, un difensore bravo a tenere la posizione e anche fisicamente si fa sentire». Non c’è molto altro da dire o da aggiungere, ma c’è molto da spiegare: nella prima frase di Spalletti, c’è la spiegazione della sconfitta tattica della squadra azzurra. Per spiegare invece la sconfitta reale, quella del risultato, bisogna riconoscere i meriti dell’Inter e di Inzaghi, la qualità dei giocatori in maglia nerazzurra e della manovra velocissima che ha portato ...