Il ministro Urso convoca i vertici di Dazn dopo i disservizi in Inter-Napoli | “Fare chiarezza”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Continueruzioni e rallentamenti del segnale nei primi minuti di, il match di cartello della 16esima giornata di Serie A, la primai mondiali in Qatar. Il 2023 è cominciato nel peggiore dei modi per gli abbonati, alle prese con un altroo, nonostante la piattaforma streaming avesse garantito che gli episodi di inizio stagione non si sarebbero ripetuti.quanto accaduto, ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha deciso dire per il 12 gennaio al ministero idella società. Al tavolo saranno presenti anche ildello Sport Andrea Abodi ed idella Serie A. ...

'A tutela dei consumatori ho convocato per il 12 gennaio al ministero i vertici della società Dazn', le parole deldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. Inter - Napoli, Dazn non ...Il modo con cui ildella Difesa ha attaccato Francoforte non è usuale. Riproponendo tra l'... Ma evidentemente Meloni, Corsetto, Fazzolari, Adolfo, il sottosegretario all'Economia Maurizio ...