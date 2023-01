Il ministro Pichetto Fratin | «La benzina e il gasolio a 2 euro? È speculazione»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il prezzo dei carburanti sopra i 2? Oggi è, secondo ildell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto. In un’intervista a La Stampadifende la scelta di azzerare il taglio delle accise per concentrare le risorse sulle bollette. Ma assicura che se i rialzi dovessero essere strutturali il governo è pronto intervenire di nuovo. «In fase di approvazione della Legge di Bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi dicontro il caro bollette», premette. Ma, secondo il, «con i livelli attuali di prezzo del gas e del petrolio, io credo che un eventuale sforamento ...

'Il prezzo dei carburanti sopra i 2 euro Oggi è solo speculazione'. Lo sottolinea in un'intervista a 'La Stampa' ildell'Ambiente e della sicurezza energetica GilbertoFratin, difendendo la scelta di azzerare il taglio delle accise per concentrare le risorse sugli aiuti contro il caro bollette. '...... premetteFratin. Ma, secondo il, "con i livelli attuali di prezzo del gas e del petrolio, io credo che un eventuale sforamento dei 2 euro sarebbe solo speculazione. E comunque, se ... Benzina, Pichetto: sopra i 2 euro è speculazione, il governo interverrà Il prezzo di benzina e dei carburanti "sopra i 2 euro oggi è solo speculazione". Ne è convinto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. "In fase di approvazione d ...