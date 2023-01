Il Ministro delle Imprese convoca Dazn | «Bisogna fare chiarezza»

La Gazzetta dello Sport

Le parole di Adolfo Urso,Imprese, sui disservizi di Dazn durante l'ultimo turno di Serie A. I dettagli Adolfo Urso,Imprese e del Made in Italy, ha convocato Dazn, ildello Sport Andrea ...In piena polemica per Teheran a causaultime caricature pubblicate dalla redazione ... ildegli esteri Hossein Amirabdollahian non ha esitato a commentare: "Hanno scelto una strada ... Il ministro delle Imprese Urso convoca i vertici di Lega Serie A e Dazn Dazn chiede «scusa» ad «alcuni suoi clienti» interessati dal disservizio per Inter-Napoli, «che è stato causato da una terza parte», e valuterà «azioni per tutelare il servizio offerto», perché «la qu ...Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una sett ...