Il Milan non ha più speranze | lo scambio lo porta a Londra

Milan News

... mercoledì 4 gennaio 2023, l'Inter si impose per 1 a 0 in casa contro l' Atalanta , ilvinse a Como per 1 a 0 e la Juventus , vinse grazie a un gol su punizionedi Milik , proprio come ieri,...... che poi sotto la benda sia il principe dagli occhi dolci o il Polifemo dall'occhio unico,è ... un bilancio davvero positivo se teniamo conto che Napoli, Inter ehanno subito rispettivamente ... Napoli, Spalletti: "5 punti sul Milan Non cambia niente. La squadra deve sapersi difendere dalle voci... Di corsi e ricorsi storici è pieno anche il mondo del calcio. E adesso il Napoli e tutti i suoi tifosi sperano che le coincidenze che si stanno verificando in questa stagione ...Stefano Colantuono, allenatore presenteri ieri allo stadio "Arechi" per assistere a Salernitana-Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it. Ha rivisto ...