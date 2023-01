(Di giovedì 5 gennaio 2023) La pachistana riconosciuta da un'anomalia dentaria che non lascia dubbi. Fu uccisa dalla famiglia per essersi ribellata a un matrimonio combinato. Processo al via il 10 febbraio: oltre ai genitori, a ...

La pachistana riconosciuta da un'anomalia dentaria che non lascia dubbi. Fu uccisa dalla famiglia per essersi ribellata a un matrimonio combinato. Processo al via il 10 febbraio: oltre ai genitori, a ...'Questo governo tirannico finirà soltanto con ile la distruzione, il popolo sicuramente resisterà', ha aggiunto il politico riformista. Il caso diSeydi - Per Amnesty International ... Il massacro di Saman "Quel corpo è il suo Nel collo una frattura: l'hanno strangolata"