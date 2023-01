Il Liceo Giannone ricorda la figura del professore Marco Buonocore

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa comunità scolastica delClassico “Pietro” di Benevento esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa del Prof.. Egli è stato uno dei più illustri studiosi italiani di storia antica e di epigrafia latina. Nato a Roma nel 1954, dopo essere statodi Latino e Greco nei Licei Classici, dal 1981 al 2019 è stato scriptor Latinus della Biblioteca Apostolica Vaticana (dal 2003 anche Direttore della Sezione Archivi). Dal 1988 è stato incaricato dalla Accademia delle Scienze di Berlino e Brandenburgo di redigere il Supplemento al Corpus Inscriptionum Latinarum, volume IX, relativo alla regio IV augustea (Italia centrale) previsto in cinque volumi (sono usciti i primi tre volumi). È statoa ...

NTR24

... liberamente ispirato alla vita di Luigi Vanvitelli, oltre ad una rappresentanza delClassicoche hanno premiato il vincitore del Premio Scuola. Sul palco del Teatro Comunale si sono ...Giovani e cinema protagonisti con due film girati con e per le scuole, entrambi del 2022: Sconvolgimenti di Chiara Ottaviano e Andrea, realizzato dalScientifico e Linguistico "Elio ... Il Liceo Giannone di Benevento commemora lo studioso Marco ... La comunità scolastica del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa del Prof. Marco Buonocore. Egli è stato uno dei più ...Natale è alle porte e, dopo anni di pausa, la cogestione è tornata al Pietro Giannone. Gli studenti sono stati impegnati nelle attività organizzate per ...