Il lavoro nero dietro il business delle consegne

(Di giovedì 5 gennaio 2023) È un settore dei trasporti che ha avuto uno sviluppo tumultuoso. Ma le recenti inchieste confermano come racchiuda anche allarmanti «zone d’ombra», con ritmi insostenibili e sfruttamento diffuso, con piccole cooperative che spuntano e spariscono di continuo a cui si affidano anche i «colossi». Una realtà dove è più facile aggirare le leggi e i lavoratori non sono tutelati. Ventiquattro dicembre. È pomeriggio quando su TikTok Luigi Spacca, giovane influencer che si divide tra i social e ilda corriere, pubblica un video. Drammatico. «A poche ore dalla vigilia di Natale mi viene detto “Gigi, non ci sono buone notizie per te, mi sa che non continuiamo”. Dopo quattro rinnovi di contratto avrei potuto passare come indeterminato però a quanto raccontano non conveniva...». Così dice Luigi con la voce rotta dalla commozione. «Stanotte ho dormito a casa di mia madre, ...