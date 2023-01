Il giudice sportivo sanziona la Lazio | una giornata con la curva nord vuota

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un turno di stop per l’intera, che resteràdomenica 8 gennaio per la gara contro l’Empoli. IlGerardo Mastrandrea ha disposto a carico dellauna gara con ladell’Olimpico senza spettatori. La sanzione arriva dopo i cori razzisti contro i giocatori del Lecce Umtiti e Banda durante la partita di mercoledì persa dai biancocelesti contro i puglesi per 2 a 1. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lazio senza pace. Alla ripartenza del campionato, brusco scivolone della squadra di Sarri a Lecce tra la cornice indecorosa dei cori razzisti rivolti dal settore ospiti del Via del Mare ai giocatori ...Chiusa la Curva Nord della Lazio, ora anche quella del Napoli è a rischio chiusura. Ecco cosa è successoSul tema razzismo la Serie A è ripartita male, anzi malissimo. Ilha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio per gli ululati razzisti dei tifosi biancocelesti nei confronti del difensore del Lecce Umtiti. In serata il bersaglio è poi stato ... Giudice Sportivo: seconda sanzione per Giroud dopo Salernitana-Milan Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo un turno, il sedicesimo, ricco di emozioni e purtroppo anche del comportamento vergognoso del settore ospiti del Via del Mare CALCIATORI. Una giornata di sq ...Il Giudice Sportivo della Serie A ha adottato il provedimento senza condizionale, nonostante il comunicato di condanna da parte della società biancazzurra.