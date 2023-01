Il Galatasaray blinda Icardi | «Resta con noi fino a giugno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le parole di Cenk Ergün, direttore sportivo del, sul futuro di Maurocon la maglia del club Cenk Ergün, direttore sportivo del, ha parlato a Radyosport del futuro di Mauro. L’attaccante argentino è in prestito dal PSG. PAROLE – «Quando si avvicina la finestra di mercato ci sono molte speculazioni. Non sono sorpreso.giocherà nelalla fine della stagione, questo è l’accordo. Sarebbe illegale violare questo accordo a meno che non succeda qualcosa a entrambe le parti». L'articolo proviene da Calcio News 24.