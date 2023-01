Il freddo non fa ammalare | Giocate fuori | cambia tutto per i bambini

Leggi su formatonews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le basse temperature rappresentano davvero un rischio per i più piccoli? A quanto pare, si tratta semplicemente di un falso mito. La convinzione secondo cui ilrappresenti il principale responsabile dei malanni stagionali e dell’influenza, delinea ancora un punto di riferimento per moltissime persone. In realtà, non sono le basse temperature ad essere pericolose, bensì eventuali virus e batteri. I genitori in tal caso tendono a proteggere i propri figli, cercando di farli giocare al chiuso durante la stagione invernale. Le basse temperature rappresentano un rischio? La verità – FormatonewsSi tratta di un atteggiamento molto comune che tuttavia non influisce effettivamente sulla reale salute dei più piccoli. A quanto pare, gli esperti confermano che il contatto del gelo non rappresenta un rischio effettivo per i, anche ...