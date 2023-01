Il falso mito storico dei confini ucraini artificiali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il Cremlino, tra le ragioni con cui ha motivato la propria aggressione, ha affermato l’tà dello Stato ucraino negandone l’esistenza al di fuori del «mondo russo». In particolare, l’invasione e annessione della Crimea sono state giustificate da Mosca asserendo che quello non fosse in realtà territorio ucraino bensì russo, arbitrariamente donato da Nikita Chruš?ëv, a riprova di come idel Paese siano fittizi. Prima di addentrarci nell’analisi dello sviluppo territoriale dell’Ucraina, occorre ricordare come i«di certi Paesi del Medio Oriente o dell’Africa» siano di matrice coloniale, tracciati nel secondo dopoguerra dalle potenze occidentali. I Paesi europei, compresa l’Ucraina, hanno invece esteso i proprinazionali partendo da un nucleo di territori che, per omogeneità culturale o ...