Il dolore cronico | accettazione e gestione

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Unsi definiscequando si protrae per oltre tre mesi. E’ molto difficile individuare il momento esatto in cui la patologia si è cronicizzata. Questo per la sua natura molto soggettiva ed emotiva. Cos’è ilUnsi definiscequando si protrae per oltre tre mesi e quando “persiste più a