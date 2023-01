Il dietrofront di Facebook su meno politica e più svago | il documento riservato | così sono esplose le fake news

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è tornata a promuovere i contenuti politici, ma in modo diverso rispetto a prima. Ora non è il numero di interazioni a farla da padrona, ma l’interesse che i contenuti generano negli utenti. Si tratta di un cambio di paradigma che arriva dopo un percorso travagliato iniziato con l’assalto a Capitol Hill e che smarcadalla maggior parte degli altri grandi social network. A contare, quindi, non è più il dibattito, ma l’attenzione. In seguito all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020, infatti, la compagnia di Mark Zuckerberg Meta, aveva fatto sapere di essere intenzionata a ridurre la mole di contenuti politici che mostra ai propri utenti. La decisione venne presa perché sul social i complottisti trovarono terreno fertile per far proliferare le loro idee in una bolla che fece aumentare il consenso percepito intorno alle loro idee. ...