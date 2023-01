Il curioso legame fra la sconfitta del Napoli e il Mondiale vinto dall’Argentina | come nel 1987 con Maradona!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il ritorno in campo deldopo la sosta dovuta alin Qatar non è stato dei migliori, data laper 1-0 contro una diretta concorrentel’Inter grazie al gol di Dzeko. Era, d’altronde, tutto da valutare lo stato di forma degli azzurri dopo una sosta così lunga ed era immaginabile un calo dopo lo strepitoso inizio. Gli azzurri fino ad adesso non avevano ancora perso e dominavano in solitaria la classifica di Serie A. Adesso, continuano a conservare la vetta ma le concorrenti si sono tutte avvicinate grazie alle loro vittorie. Foto: Getty Images- Messi e Maradona La coincidenza frae Argentina: ilretroscena Sul suo profilo Twitter, Giuseppe Pastore segnala unfra il ...

Spazio Napoli

notare che mentre dalla storia di Lotta Continua sono usciti giornalisti del calibro di ... Vi parteciparono, in strettogli uni con gli altri, migliaia di persone, per lo più umili e ...Avevamo unpazzesco:lui, curiosa io, insieme abbiamo realizzato cose splendide: ho cantato tutti i jazzisti americani. Beveva e fumava tantissimo. Ma che potevo fare". Cosa vorrebbe ... Il curioso legame fra la sconfitta del Napoli e il Mondiale vinto dall’Argentina: come nel 1987 con ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Intervista a Vanoni, 88 anni, che il 13 gennaio riprenderà la tournée a Bologna, con un’orchestra tutta femminile: «Con le donne non mi metto in competizione e non ho invidie, non so se questa è solid ...