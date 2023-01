I punti interrogativi su una guerra navale tra Cina e Usa

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I “war game” che hanno simulato unatrae Stati Uniti nel Pacifico non sono andati come previsto, né per il Pentagono né per i think-tank americani. In caso di invasione di Taiwan, ipotesi continuamente studiata dalle accademie e dai centri di ricerca Usa, in quasi tutti gli scenari Pechino è risultata vincente, InsideOver.