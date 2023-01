I pronostici per Raw 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il nuovo anno è arrivato, se tra guerra, aumenti di benzina, bollette e autostrade non c’è molto da sorridere, almeno per il wrestling le cose potrebbero andare meglio. Da editorialista di Raw mi sembra il momento adatto per lanciarci inriguardo gli atleti dello show rosso. Quali wrestler potrebbero avere un anno d’oro? E quali potrebbero rivelarsi un flop? Qualcuno ci sorprenderà? Bando alle ciance, facciamo i nostri nomi e ai prossimi Zona Wrestling Awards vedremo chi sia stato più lungimirante. Faranno grandi cose? – In questa prima parte dell’articolo concentriamoci su chi pensiamo potrà far bene. Cody Rhodes. Il primo nome è facile, il fratellino di Goldust secondo molto è il candidato principale per metter fine all’interminabile regno del leader della Bloodline. Il suo ritorno in WWE è stata acclamatissimo, l’infortunio ha interrotto per ...

Calcio d'Angolo

... in particolare il "Pignarul Grant" nella località di Coia con idel Vecchio Venerando. "... mettendo in luce i meriti di chi ha messo a frutto le proprie capacitàpromuovere l'immagine ...Indice Partite in Diretta Live del giornooggi e calcio in tv Programma delle partite del 5 gennaio Risultati in tempo reale del 5 gennaio (dalle ore 15) Andiamo in ordine cronologico ... Pronostici calcio oggi - Mercoledì 4 Gennaio 2023 - Calcio d'Angolo Il nuovo anno è arrivato, se tra guerra, aumenti di benzina, bollette e autostrade non c'è molto da sorridere, almeno per il wrestling le cose potrebbero andare meglio. Da editorialista di Raw mi semb ...Valencia-Cadice, il pronostico della sfida valida per la 16ª giornata de La Liga spagnola: padroni di casa favoriti, piace l'1 ...