La Stampa

Si fa ogni giorno più pesante la crisi economica di tante. " È sempre più frequente - ha affermato de Lieto - il ricorso aiche servono, molte volte, non a comprare una casa ma a ...... che grazie alla collaborazione con Cassa Depositie SACE , supporta le PMI a conseguire ...di Intesa Sanpaolo a favore di imprese italiane (anche di piccolissime dimensioni) eper ... I prestiti, le famiglie si indebitano per pagare bollette e trasporti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A novembre l'indicatore dei nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è aumentato di 21 punti base al 2,88%, trainato dall'effetto tassi.