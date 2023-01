I preparativi per la tumulazione a San Pietro di Benedetto XVI

Corriere TV

Fervono i. Il reality show tornerà in onda su Canale 5 ad aprile, prendendo il testimone dal Grande Frtello Vip. Stando alle rivelazioni fatte da Nuovo Tv, Ilary Blasi starebbe facendo di tutto ...È quella appartenuta a Giovanni Paolo II, la cui salma è stata traslata nella basilicala beatificazione nel 2011. Karol Wojtyla fu poi santificato nel 2014. "Copyright Vatican Media". 5 gennaio ... Funerali di Papa Ratzinger, ecco i preparativi per la zona rossa intorno a San Pietro Proseguono i preparativi per la stagione 2023 del Campionato Italiano Fmi Aprilia Sport Production, la serie monomarca nata per volere di Aprilia Racing e Federazione Motociclistica Italiana.Tornano le avventure della famiglia Miller tra litigi, omicidi, ritorni dal passato e scelte difficili. Georgia è vittima o carnefice