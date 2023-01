Forzazzurri

... ma non la tradizione di trascorrere il giorno successivo al Natale a smaltire idi pranzi ... dettata soprattutto dal contributo sostanzioso dei tifosi di Milan e, sopra i 70.000 di media ...Non solo Rrahmani , anche Demme è in dubbio per- Napoli. Rrahmani è in dubbio nel senso che ... ma ieri Diego il tedesco s'è limitato a una sessione di lavoro personalizzato a causa dei... I postumi di Inter-Napoli: azzurri scontenti della direzione di Sozza Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 5-1-2023 Carlo Nesti: “Quest’Inter.L'Inter iniziando da domani avrà un tour de force fittissimo con molte partite ravvicinate. Simone Inzaghi può attingere dalle rotazioni ...