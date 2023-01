I pirati della Rete contro la pubblica amministrazione

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I virus informatici diffusi dai criminali del Web prendono sempre più di mira Comuni, aziende sanitarie, enti statali. Al di làrichiesta dei pagamenti in criptovalute, segnalano gli inquirenti, aumentano gli attacchi devastanti a siti di interesse collettivo: rappresentano una dimostrazioni di forza. Si scrive ransomware, si legge sciagura. È il trojan, l’«infezione» digitale che imperversa sul web attaccando allo stesso modo Stati, grandi imprese e piccole srl e amministrazioni pubbliche minacciando di distruggere dati vitali per le vittime se non sarà pagato un riscatto in criptovalute. A muovere le fila sono pattuglie di hacker perlopiù stranieri che operano in Paesi come Georgia, Lituania o in Nordafrica, così come in India e Russia (ma ci sono covi pure in Veneto ed Emilia). I danni di queste campagne criminali sono potenzialmente incalcolabili. Per fare un ...