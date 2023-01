Spazio Napoli

... tutti dopo aver compiuto 35 anni: tutti gli altrinella storia nerazzurra che sono ...solare per il quarto anno consecutivo ed in generale è rimasta imbattuta in tutte le ultime. L'Inter ...È sbarcato al Meazza andando sempre ad attaccare cone per forza di cose è stato punito dal gioco all'italiana di Inzaghi . Forse se il toscano avesse pensato anche al risultato di ... I nove giocatori più costosi di Serie A secondo il CIES: out Osimhen e Kvara, c’è solo un azzurro! Il Cies ha stilato l'elenco dei calciatori con le valutazioni più alte: nei primi 100 posti anche 9 giocatori che militano in Italia ...Il tecnico sta pensando a una soluzione senza il centravanti inglese: in quel caso la Joya tornerebbe avanti con alle spalle Pellegrini e Zaniolo ...