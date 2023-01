I migliori album di Marilyn Manson | da Antichrist Superstar a Holy Wood

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Neidic’è ogni sfumatura di un artista nato principalmente per provocare, ma soprattutto di un cantautore ispirato – checché se ne dica – che nell’arte visiva e musicale ha saputo sbattere in faccia da subito ciò che l’America ha sempre rifiutato di conoscere. Degno erede dell’Alice Cooper più allucinato e dell’Ozzy Osbourne più estremo, Brian Warner – questo il suo nome di battesimo – è oggi un idolo dello shock-rock che in tantissimi anni di carriera ha collezionato successi e soprattutto tonnellate di fan che ancora oggi lo supportano. Portrait Of An American Family (1994) Portrait Of An American Family è il primodi, uno spaccato violento – come il titolo suggerisce – della tipica famiglia americana. Il ...