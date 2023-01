I mezzi pubblici gratis non lo sono | pagano comunque i cittadini

Una circostanza che non trova assolutamente d'accordo i romani, alla luce dell'attuale stato dei. Per niente all'altezza di una metropoli tanto affollata e bisognosa di collegamenti ...Una strada messa a dura prova, oltre che dal continuo passaggio dei, soprattutto dagli eventi ...limitare al massimo i disagi agli abitanti della zona " sottolinea l'assessore ai lavori...Nuovo anno, nuovi rincari. Gli italiani si lasciano alle spalle un 2022 di aumenti, e danno il benvenuto a un 2023 che già dai suoi primi giorni non promette bene dal punto di vista degli aumenti.Dal 9 gennaio 2023 i biglietti ordinari di Atm costeranno 2,20 euro. Tuttavia, chi ha quelli con la vecchia tariffa potrà continuare a usarli ancora fino al 10 marzo 2023. Con la riapertura delle scuo ...