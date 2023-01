I mercatini di Natale lasciano alle spalle la pandemia

Napoli da Vivere

Il 6 gennaio chiudono gli ultimidiin Alto Adige. Dopo la battuta d'arresto, causata dalla pandemia, quest'anno si è registrato un vero e proprio boom e ai numeri sono tornati ai livelli del passato. Nel 2020 le ...... ma ha accolto, laboratori didattici e spettacolini teatrali a partire dal 8 dicembre 2022. Stand enogastronomici, l'arrivo di Babbo, selfie e tanto altro ancora hanno reso tutto ... Presepi Viventi, Mercatini natalizi, Sagre e Feste in Campania nel lungo weekend dell’Epifania 2023 Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale: Il Presidente: “Auspichiamo che si trovi un operatore economico in grado di rilanciare le terme”. Caramanico Terme, 5 gen. Il villaggio di N ...In occasione delle festività dell’Epifania 2023, sono molti gli eventi organizzati nella capitale per celebrare la Befana per grandi e ...