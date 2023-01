I libri usati | non li vuole più nessuno | vanno al macero in grande quantità | quali sono le motivazioni?

ReggioSera.it

... esperti antiquari, appassionati di vintage, venditori die fumetti, commercianti di oggetti di modernariato. Gli orari di apertura di Antigua sono dalle 7 alle 17. Per info: 340.2488677 ...Molte erano di, strette e buie con l'intensa puzza di muffa della carta e l'odore di fiume del Tevere a pochi metri più in basso. Leggendo il libro di Sandro Ferri, "L'editore presuntuoso"... Le librerie chiudono, ma i negozi di libri usati no Luci soffuse e librerie con gli scaffali piene dietro a poltrone fatte apposta per affondare con una tazza di the in mano. Benvenuti su BookTok, la parte di TikTok dedicata ai libri. Un gioiello raro ...