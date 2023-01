I funerali di Papa Benedetto | Francesco | “La tua gioia sia perfetta”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si sono svolti oggi giovedì 5 gennaio idelEmerito,XVI. Di fronte a 130 cardinali, a capi di Stato e di Governo e ad almeno 100mila fedeli radunati in piazza San Pietro,ha celebrato le esequie di Joseph Ratzinger, morto il 31 dicembre scorso all’età di 95 anni. La bara delEmerito è stata collocata sul sagrato. Sopra il feretro in legno, che ne contiene altri due, un Vangelo aperto. Un lungo e commovente applauso ha accolto l’arrivo della salma diXVI trasportata dai sediari.di fronte al feretro in legno delEmeritoXVI durante idi Joseph Ratzinger. Foto Ansa/Riccardo AntimianiLe parole di ...

Alle 8.45 in Piazza San Pietro, doveFrancesco celebra oggi idi Benedetto XVI, fa il suo ingresso in processione la bara in rovere delemerito. I sediari lasciano il feretro al ... I funerali di Benedetto XVI, piazza San Pietro gremita in preghiera - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 Migliaia di fedeli, questa mattina a Roma in Piazza San Pietro, hanno partecipato ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI.Dalla premier Giorgia Meloni, all'ex primo ministro Mario Draghi, insieme a Sergio Mattarella. Tutte le autorità italiane ed europee si trovano in Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia.