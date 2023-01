I funerali di Benedetto XVI | l’ultimo addio al papa conservatore

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il giorno del funerale. Venuto a mancare la mattina del 31 dicembre 2022,XVI nelle ultime ore ha ricevuto l’omaggio in San Pietro di oltre 200mila fedeli, un afflusso molto più alto di quello previsto dalla prefettura romana che aveva organizzato la sicurezza per l’evento. È l’altedesco. L’alteologo. L’alemerito, il primo – dopo centinaia di anni – a rinunciare al ministero petrino. Il primo a rimanere “vestito di bianco” a vivere in una sorta di ritiro monacale all’interno delle mura del Vaticano. Da giorni la Santa Sede lavora al protocollo per questi. La situazione è complicata, vista la coesistenza dei due papi e il fatto che non è morto un pontefice regnante. Per questo, il Vaticano non è in ...