I funerali di Benedetto XVI | in diretta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Oggi a San Pietro si svolgono idi Joseph Ratzinger. Le esequie saranno precedute dalla cerimonia con la quale, alle 8.45, la bara sarà trasportata dalla basilica al sagrato in Piazza San Pietro. Seguirà la recita del rosario e alle 9.30 Papa Francesco celebrerà la messa esequiale e l’omelia perXVI sul sagrato della basilica. Dopo il rito funebre, seguiranno l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro di Ratzinger sarà condotto quindi nella basilica per poi essere trasportato nelle Grotte Vaticane per la sepoltura. Migliaia di fedeli sono arrivati all'alba in piazza San Pietro. La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di via della Conciliazione. Ecco un una selezione di articoli apparsi negli ultimi giorni sul Foglio. I discorsi di Ratzinger Dal Papa “un invito a restare in cammino con questa ...

- - > Fedeli in piazza San Pietro dove stamani alle 9.30 sono in programma idel papa emeritoXVI - Ansa . Vescovi e cardinali, diplomatici e politici, nobili e borghesi, sacerdoti e consacrate. Ma soprattutto tanti, tanti semplici fedeli. In gruppo, con la ...A poche ore daidel Papa emeritoXVI, il Vaticano ha reso noto il testo del 'rogito' in latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro la bara dove riposano le spoglie di Ratzinger, ... Morte Ratzinger, da Mattarella a teste coronate: ecco chi ci sarà ai funerali del Papa emerito Oggi i funerali per Papa Benedetto XVI, la cerimonia in Piazza San Pietro, attesi oltre 200 mila fedeli e delegazioni da tutto il mondo.Sono arrivati all’alba, e forse anche prima, le migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali di Benedetto XVI a Piazza San Pietro. Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato ...